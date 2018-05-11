Германия пообещала Армении помощь в реформах

Германия продолжит содействовать Армении в осуществлении реформ, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Как надежный партнер, Германия продолжит содействовать Армении в модернизации и осуществлении реформ, приложит усилия для углубления двусторонних дружественных связей, в направлении мирного развития региона", - говорится в поздравительном послании А.Меркель Николу Пашиняну в связи с его избранием на пост премьера Армении, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Приветствуем обстоятельство, что во время политических процессов последних недель все участники проявили высокое чувство ответственности во благо армянского народа. Желаю удачи в формировании нового правительства и в вашей деятельности", - отметила канцлер Германии.