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Регион 11.05.2018 16:04

Германия пообещала Армении помощь в реформах

Германия продолжит содействовать Армении в осуществлении реформ, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Как надежный партнер, Германия продолжит содействовать Армении в модернизации и осуществлении реформ, приложит усилия для углубления двусторонних дружественных связей, в направлении мирного развития региона", - говорится в поздравительном послании А.Меркель Николу Пашиняну в связи с его избранием на пост премьера Армении, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Приветствуем обстоятельство, что во время политических процессов последних недель все участники проявили высокое чувство ответственности во благо армянского народа. Желаю удачи в формировании нового правительства и в вашей деятельности", - отметила канцлер Германии.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]