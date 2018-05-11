Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини созывает министерские встречи по соглашению об иранском атоме в форматах ЕС-Германия-Великобритания-Франция и ЕС-Германия-Великобритания-Франция-Иран 15 мая, сообщила в пятницу Европейская внешнеполитическая служба.
"Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини проведет во вторник, 15 мая, в Брюсселе встречу с министрами иностранных дел (формата - ИФ) E3 (Германия, Франция, Великобритания). За этим заседанием последует встреча той же группы с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
Совещания будут посвящены реакции ЕС на объявление президентом США Дональдом Трампом о выходе США из "ядерной сделки" с Ираном.
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