Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини созывает министерские встречи по соглашению об иранском атоме в форматах ЕС-Германия-Великобритания-Франция и ЕС-Германия-Великобритания-Франция-Иран 15 мая, сообщила в пятницу Европейская внешнеполитическая служба.

"Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини проведет во вторник, 15 мая, в Брюсселе встречу с министрами иностранных дел (формата - ИФ) E3 (Германия, Франция, Великобритания). За этим заседанием последует встреча той же группы с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Совещания будут посвящены реакции ЕС на объявление президентом США Дональдом Трампом о выходе США из "ядерной сделки" с Ираном.