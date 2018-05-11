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Регион 11.05.2018 17:00

Могерини проведет встречу "европейской тройки" с Ираном 15 мая

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини созывает министерские встречи по соглашению об иранском атоме в форматах ЕС-Германия-Великобритания-Франция и ЕС-Германия-Великобритания-Франция-Иран 15 мая, сообщила в пятницу Европейская внешнеполитическая служба.

"Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности и заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини проведет во вторник, 15 мая, в Брюсселе встречу с министрами иностранных дел (формата - ИФ) E3 (Германия, Франция, Великобритания). За этим заседанием последует встреча той же группы с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Совещания будут посвящены реакции ЕС на объявление президентом США Дональдом Трампом о выходе США из "ядерной сделки" с Ираном.

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Тэги: ЕС, ИРАН, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]