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Социум 16.05.2018 22:16

Спасатели обнаружили тела альпинистов, пропавших в горах на севере Азербайджана в декабре 2017 года – МЧС

Спасатели МЧС Азербайджана обнаружили тела трех спортсменов-экстремалов, пропавших в горах на севере страны в декабре 2017 года.

"В результате поисковых работ, проводимых группой, профессиональных спасателей МЧС и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов 16 мая в вечерние часы на глубине примерно 4 м (под снегом - ИФ) была обнаружена палатка альпинистов и три тела - двух мужчин и женщины", - говорится в сообщении МЧС.

Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря 2017 года.

Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.

МЧС привлекло профессиональных спасателей и альпинистов к поисковым работам.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЧС, АЛЬПИНИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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