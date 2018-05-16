Спасатели обнаружили тела альпинистов, пропавших в горах на севере Азербайджана в декабре 2017 года – МЧС

Спасатели МЧС Азербайджана обнаружили тела трех спортсменов-экстремалов, пропавших в горах на севере страны в декабре 2017 года.

"В результате поисковых работ, проводимых группой, профессиональных спасателей МЧС и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов 16 мая в вечерние часы на глубине примерно 4 м (под снегом - ИФ) была обнаружена палатка альпинистов и три тела - двух мужчин и женщины", - говорится в сообщении МЧС.

Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря 2017 года.

Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.

МЧС привлекло профессиональных спасателей и альпинистов к поисковым работам.

Ф.Исазаде