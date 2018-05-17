Евросоюз не готов к дальнейшему расширению - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает несвоевременным поднимать вопрос о перспективе расширения Европейского союза.
"Я за укрепление связей (Западных - ИФ) Балкан с Европой. Но думаю, что надо с большой осторожностью и твердостью воздерживаться от любого нового расширения, сказал Э.Макрон в четверг по прибытии на саммит Евросоюз - Западные Балканы в Софии.
"Есть действующие решения (о подготовке государств-кандидатов к потенциальному вступлению в ЕС - ИФ), надо продолжать их осуществлять, нужно помогать странам, которые проводят реформы и приближаются к Европе. Это мой геостратегический выбор. Но я не за то, чтобы еще до того, как будет достигнута вся необходимая уверенность и проведены все настоящие реформы, позволяющие углубить и улучшить функционирование Европейского союза, идти на расширение", - объяснил французский президент.
По его словам, за последние 15 лет происходили события, ослабившие Евросоюз, что делает сейчас несвоевременными рассуждения о расширении.
"Я думаю, что мы не окажем услуги ни стране-кандидату на вступление, ни себе самим, имея механизм, у которого, в каком-то смысле, больше нет правил и который продолжит расширение. Но я за то, чтобы с Западными Балканами велся усиленный стратегический диалог и у них была бы перспектива и чтобы мы внимательно следили за реформами и поддерживали их. Но без снисходительности и лицемерия", - отметил Э.Макрон.
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