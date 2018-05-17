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Дальнее зарубежье 17.05.2018 14:27

Евросоюз не готов к дальнейшему расширению - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает несвоевременным поднимать вопрос о перспективе расширения Европейского союза.

"Я за укрепление связей (Западных - ИФ) Балкан с Европой. Но думаю, что надо с большой осторожностью и твердостью воздерживаться от любого нового расширения, сказал Э.Макрон в четверг по прибытии на саммит Евросоюз - Западные Балканы в Софии.

"Есть действующие решения (о подготовке государств-кандидатов к потенциальному вступлению в ЕС - ИФ), надо продолжать их осуществлять, нужно помогать странам, которые проводят реформы и приближаются к Европе. Это мой геостратегический выбор. Но я не за то, чтобы еще до того, как будет достигнута вся необходимая уверенность и проведены все настоящие реформы, позволяющие углубить и улучшить функционирование Европейского союза, идти на расширение", - объяснил французский президент.

По его словам, за последние 15 лет происходили события, ослабившие Евросоюз, что делает сейчас несвоевременными рассуждения о расширении.

"Я думаю, что мы не окажем услуги ни стране-кандидату на вступление, ни себе самим, имея механизм, у которого, в каком-то смысле, больше нет правил и который продолжит расширение. Но я за то, чтобы с Западными Балканами велся усиленный стратегический диалог и у них была бы перспектива и чтобы мы внимательно следили за реформами и поддерживали их. Но без снисходительности и лицемерия", - отметил Э.Макрон.

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Тэги: ЕС, РАСШИРЕНИЕ, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]