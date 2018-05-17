Путин и Трамп не встречались в Москве в 2013 г - Песков

Президент РФ Владимир Путин не встречался с Дональдом Трампом в 2013 году во время конкурса Мисс Вселенная в России, в очередной раз заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин действительно не встречался с Трампом, мы неоднократно об этом говорили, когда был вот этот конкурс красоты", - сказал Д.Песков журналистам в четверг.
Так он отреагировал на просьбу прокомментировать информацию о том, что во время визита Д.Трампа на конкурс Мисс Вселенная в 2013 году в Москву В.Путин не смог с ним встретиться, но пригласил его приехать на Олимпиаду в Сочи путем передачи соответствующего приглашения Д.Песковым в телефонном разговоре через бизнесменов Агаларовых.
"Я сейчас не могу вам точно сказать, было ли приглашение на Олимпиаду (Трампу - ИФ). Но, собственно, мы тогда абсолютно всем говорили, также как сейчас говорим на счет чемпионата мира по футболу, что мы будем рады видеть всех в нашей стране и приветствовать всех на прекрасной олимпиаде Сочи-2014", - сказал пресс-секретарь.
При этом он не смог прояснить вопрос, связанный с телефонным разговором с бизнесменами Агаларовыми, заметив, что не понимает, о какой беседе идет речь.
"Господа Агаларовы достаточно крупные бизнесмены, которые строят разные, очень крупные объекты. Это были объекты, которые сооружались для саммита АТЭС, это было и строительство огромного, с нуля комплекса Дальневосточного федерального университета на острове Русский, это и объекты, связанные с подготовкой к чемпионату мира и т.д. Они хорошо известны в нашей стране. Кроме того, это предприниматели, которые имеют, разумеется, контакты во многих странах мира", - сказал Д.Песков.
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