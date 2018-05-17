Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0093 RUR   0.0275 GBR   2.3026 TRY   0.3839

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.49 Brent   79.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 26° 19 Май 17° 26° 20 Май 18° 28°

СНГ 17.05.2018 15:48

Путин и Трамп не встречались в Москве в 2013 г - Песков

Президент РФ Владимир Путин не встречался с Дональдом Трампом в 2013 году во время конкурса Мисс Вселенная в России, в очередной раз заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин действительно не встречался с Трампом, мы неоднократно об этом говорили, когда был вот этот конкурс красоты", - сказал Д.Песков журналистам в четверг.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать информацию о том, что во время визита Д.Трампа на конкурс Мисс Вселенная в 2013 году в Москву В.Путин не смог с ним встретиться, но пригласил его приехать на Олимпиаду в Сочи путем передачи соответствующего приглашения Д.Песковым в телефонном разговоре через бизнесменов Агаларовых.

"Я сейчас не могу вам точно сказать, было ли приглашение на Олимпиаду (Трампу - ИФ). Но, собственно, мы тогда абсолютно всем говорили, также как сейчас говорим на счет чемпионата мира по футболу, что мы будем рады видеть всех в нашей стране и приветствовать всех на прекрасной олимпиаде Сочи-2014", - сказал пресс-секретарь.

При этом он не смог прояснить вопрос, связанный с телефонным разговором с бизнесменами Агаларовыми, заметив, что не понимает, о какой беседе идет речь.

"Господа Агаларовы достаточно крупные бизнесмены, которые строят разные, очень крупные объекты. Это были объекты, которые сооружались для саммита АТЭС, это было и строительство огромного, с нуля комплекса Дальневосточного федерального университета на острове Русский, это и объекты, связанные с подготовкой к чемпионату мира и т.д. Они хорошо известны в нашей стране. Кроме того, это предприниматели, которые имеют, разумеется, контакты во многих странах мира", - сказал Д.Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПУТИН, ТРАМП


Похожие новости


Гибель десятков палестинцев в столкновениях с израильтянами вызывает глубокую озабоченность - Песков Во внесении Путиным кандидатуры Медведева на пост премьера не надо искать никаких "подводных камней" - Песков В Кремле подтвердили позицию Путина о "неизбежных пагубных последствиях" слома иранской ядерной сделки За инаугурацией президента РФ наблюдают более 5 тыс. гостей В Кремле надеются, что власти и оппозиция Армении придут к компромиссу В Кремле удовлетворены, что ситуация в Армении не идет по пути дестабилизации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]