Лавров: хотелось бы надеяться, что выход США из соглашения не связан с планами напасть на Тегеран

В Москве надеются, что выход США из СВПД не связан с намерением напасть на Тегеран или сменить режим в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас трудно судить, как будут развиваться события. Хотелось бы надеяться, что выход США из соглашения не связан с планами напасть на Тегеран или сменить там режим. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что принятое решение наносит серьезный ущерб глобальной и региональной безопасности и стабильности", - сказал С.Лавров аргентинской газете "Кларин".
Министр добавил, что в Москве "разочарованы решением президента США Дональда Трампа об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и о восстановлении антииранских санкций".
"Такой шаг - существенное нарушение как СВПД, так и резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 2015 года, которая его одобрила. Вашингтон в очередной раз действует вопреки мнению большинства государств мира, исключительно в собственных узкокорыстных интересах, грубо попирая нормы международного права", - подчеркнул он.
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