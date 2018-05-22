Саммит США и КНДР состоится, несмотря на возникшую напряженность, уверены в Сеуле

Запланированный на следующий месяц саммит лидеров США и КНДР состоится в Сингапуре, в полном соответствии с планом, убежден глава президентского управления национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон, заявление которого приводит "Ренхап".
"Мы уверены на 99,9%, что саммит Северной Кореи и США, запланированный на 12 июня в Сингапуре, состоится по плану. Но мы готовимся к разным вариантам", - заявил он журналистам, сопровождавшим его в Вашингтон.
Чхун Ый Йон отправился на этой неделе вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на переговоры с лидером США Дональдом Трампом.
Ранее КНДР критиковала Сеул и Вашингтон за проведение совместных военных учений после того, как лидерами Юга и Севера Корейского полуострова была принята декларация, призванная снизить напряженность в регионе. КНДР поставила под вопрос проведение саммита с США, в Вашингтоне заявляли в ответ, что продолжают подготовку к встрече.
"Мы пытаемся понять эту ситуацию с той позиции, с которой ее видит Север", - заявил Чхун Ый Йон в ответ на вопрос о заявлениях Пхеньяна.
По его словам, в ходе переговоров президентов США и Южной Кореи, которые состоятся позднее во вторник, лидеры обсудят вопросы, связанные с сингапурским саммитом.
"Южная Корея и США делились друг с другом всей информацией, сохраняют тесное сотрудничество друг с другом. У нас были дискуссии на различных уровнях, посвященные тому, как направить Северную Корею на нужный нам путь, и я ожидаю, что Мун Чжэ Ин и Д.Трамп проведут отличные переговоры в этот раз", - добавил он.
Накануне американская газета "Нью-Йорк таймс" писала, что Д.Трамп взволнован из-за предстоящей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре и обсуждает со своими советниками ее возможные риски и последствия. Однако Чхун Ый Йон заявил, что он не уловил подобных настроений у американского лидера.
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