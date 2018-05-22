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Регион 22.05.2018 14:32

Лавров обсудил с главой МИД Турции совместную работу в астанинском формате для продвижения урегулирования в Сирии - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу совместную работу в "астанинском формате" по продвижению сирийского урегулирования, сообщили в МИД России.

"Министры обсудили ряд актуальных международных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая совместную работу в "астанинском формате" по продвижению сирийского урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]