Лавров обсудил с главой МИД Турции совместную работу в астанинском формате для продвижения урегулирования в Сирии - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу совместную работу в "астанинском формате" по продвижению сирийского урегулирования, сообщили в МИД России.

"Министры обсудили ряд актуальных международных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая совместную работу в "астанинском формате" по продвижению сирийского урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.