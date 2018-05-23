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Внешняя политика 23.05.2018 13:21

Баку придает важное значение сотрудничеству с НАТО – министр обороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в среду в Баку с начальником Управления военного партнерства НАТО генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном и начальником штаба Командования Сухопутных войск Североатлантического альянса дивизионным генералом Эрханом Узуном.

"В ходе встречи З.Гасанов отметил особое значение, придаваемое Азербайджаном сотрудничеству с НАТО, а также подчеркнул, что военнослужащие азербайджанской армии постоянно принимают участие в программах Альянса, в частности в миссии «Решительная поддержка», проводимой в Афганистане", - отмечает Минобороны.

Представители альянса, в свою очередь, отметили, что Азербайджан является важным партнером для НАТО, высоко оценили знание и умение азербайджанских офицеров, проходящих службу в штабах и участвующих в его различных программах.

Представители НАТО находятся в Азербайджане с целью наблюдения за полевым учением по самооценке 2-го уровня разведывательной роты азербайджанской Армии, проводимого в рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ).

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]