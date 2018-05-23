Баку придает важное значение сотрудничеству с НАТО – министр обороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в среду в Баку с начальником Управления военного партнерства НАТО генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном и начальником штаба Командования Сухопутных войск Североатлантического альянса дивизионным генералом Эрханом Узуном.

"В ходе встречи З.Гасанов отметил особое значение, придаваемое Азербайджаном сотрудничеству с НАТО, а также подчеркнул, что военнослужащие азербайджанской армии постоянно принимают участие в программах Альянса, в частности в миссии «Решительная поддержка», проводимой в Афганистане", - отмечает Минобороны.

Представители альянса, в свою очередь, отметили, что Азербайджан является важным партнером для НАТО, высоко оценили знание и умение азербайджанских офицеров, проходящих службу в штабах и участвующих в его различных программах.

Представители НАТО находятся в Азербайджане с целью наблюдения за полевым учением по самооценке 2-го уровня разведывательной роты азербайджанской Армии, проводимого в рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ).

Ф.Исазаде