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Дальнее зарубежье 24.05.2018 20:05

Генсек ООН обеспокоен решением Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с решением президента США Дональда Трампа отменить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я призываю стороны продолжать работать над поиском пути к мирной и достоверной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он, выступая в четверг в Женевском университете с речью, посвященной проблемам разоружения.

Ранее Д.Трамп направил Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит США-КНДР, запланированный на 12 июня в Сингапуре, не состоится. Д.Трамп также выразил надежду на проведение такого саммита в будущем.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ТРАМП, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]