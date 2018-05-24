Генсек ООН обеспокоен решением Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с решением президента США Дональда Трампа отменить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Я призываю стороны продолжать работать над поиском пути к мирной и достоверной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он, выступая в четверг в Женевском университете с речью, посвященной проблемам разоружения.
Ранее Д.Трамп направил Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит США-КНДР, запланированный на 12 июня в Сингапуре, не состоится. Д.Трамп также выразил надежду на проведение такого саммита в будущем.
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