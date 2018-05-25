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СНГ 25.05.2018 12:03

Россия готова и впредь расширять связи с африканскими партнерами, участвовать в международных программах содействия Африке - Путин

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России активно участвовать в международных программах содействия Африке.

"Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему расширению традиционно дружественных связей с африканскими партнёрами - как на двустороннем уровне, так и в различных многосторонних форматах, а также к продолжению активного участия в программах содействия Африке, осуществляемых по линии ООН, "Группы двадцати" и БРИКС", - говорится в президентском поздравлении по случаю Дня Африки главам государств и правительств континента, опубликованном на сайте Кремля.

В России с удовлетворением отмечают растущую роль государств Африки в международных делах, поддерживают их усилия, направленные на построение справедливого демократического мироустройства, на противодействие терроризму, экстремизму, трансграничной преступности, другим угрозам и вызовам региональной и глобальной безопасности, отмечается в поздравлении.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АФРИКА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]