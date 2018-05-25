Россия готова и впредь расширять связи с африканскими партнерами, участвовать в международных программах содействия Африке - Путин

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России активно участвовать в международных программах содействия Африке.

"Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему расширению традиционно дружественных связей с африканскими партнёрами - как на двустороннем уровне, так и в различных многосторонних форматах, а также к продолжению активного участия в программах содействия Африке, осуществляемых по линии ООН, "Группы двадцати" и БРИКС", - говорится в президентском поздравлении по случаю Дня Африки главам государств и правительств континента, опубликованном на сайте Кремля.

В России с удовлетворением отмечают растущую роль государств Африки в международных делах, поддерживают их усилия, направленные на построение справедливого демократического мироустройства, на противодействие терроризму, экстремизму, трансграничной преступности, другим угрозам и вызовам региональной и глобальной безопасности, отмечается в поздравлении.