Армению не устраивает цена иранского газа - министр

Иран предлагает Армении природный газ существенно дороже российской стороны, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики Артур Григорян.

"По самым последним данным, иранский газ на границе с Арменией дороже, чем российский газ. Иранский газ на границе стоит $165 за тысячу кубометров, а российский газ мы получаем за $150. Кроме того, компания "Газпром" осуществляет инвестиционные проекты на сумму в $27-28 млн", - сказал А.Григорян журналистам в пятницу.

По его словам, переговоры с Ираном будут продолжаться.

"Мы также будем пытаться искать другие источники дешевого газа", - отметил А.Григорян.