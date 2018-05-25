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ТЭК 25.05.2018 13:26

Армению не устраивает цена иранского газа - министр

Иран предлагает Армении природный газ существенно дороже российской стороны, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики Артур Григорян.

"По самым последним данным, иранский газ на границе с Арменией дороже, чем российский газ. Иранский газ на границе стоит $165 за тысячу кубометров, а российский газ мы получаем за $150. Кроме того, компания "Газпром" осуществляет инвестиционные проекты на сумму в $27-28 млн", - сказал А.Григорян журналистам в пятницу.

По его словам, переговоры с Ираном будут продолжаться.

"Мы также будем пытаться искать другие источники дешевого газа", - отметил А.Григорян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ИРАН, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]