Лавров призывает Запад к диалогу по международной безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Запад не меряться размерами "красных" кнопок, а начать диалог об обновленной системе международной безопасности.
"Едва ли сегодня нужно всерьез меряться размерами "красных" кнопок, вновь испытывать пределы решимости друг друга, приближая мир к опасной черте", - сказал С.Лавров, выступая в среду в Москве на "Примаковских чтениях".
Назвав критической ситуацию в сфере распространения оружия массового уничтожения и обеспечения стратегической стабильности, российский министр подчеркнул, что "крупные державы, обладающие арсеналами ядерного оружия и средств его доставки, несут особую ответственность за поддержание глобальной стратегической стабильности".
"Именно поэтому президент Путин в послании Федеральному Собранию еще раз призвал партнеров сесть за стол переговоров и вместе подумать над обновленной и перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации", - отметил глава МИД РФ.
"Мы готовы к честной, взаимоуважительной работе со всеми, кто искренне верит не просто в баланс сил, а в согласованную многостороннюю политику на основе общности интересов, на основе международного права, кто верит в совместное мирное будущее, развитие и процветание всего человечества", - подчеркнул С.Лавров.
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