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Дальнее зарубежье 01.06.2018 15:41

Евросоюз ответит на введение пошлин США в рамках норм ВТО, рассчитывает на поддержку Китая - Могерини

Европейский союз против торговых войн, в связи с введением таможенных пошлин в США намерен защищать свои интересы в рамках норм ВТО, рассчитывает, что так же поступит Китай, заявила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Европейский союз - это мирный проект, в том числе в сфере торговли. Мы верим в глобальную, свободную, справедливую торговлю, и мы будем продолжать это делать. Вот почему мы умножаем торговые соглашения с нашими партнерами в мире. Это наша четкая позиция в отношении глобальной торговли", - сказала Ф.Могерини в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов о ситуации вокруг введенных США таможенных пошлин на сталь и алюминий из Европы.

Она отметила, что Европейский союз в данной ситуации должен защищать свои интересы, он обратится в ВТО и наложит дополнительные пошлины на ряд импортных товаров из Соединенных Штатов.

"Это не означает, что Соединенные Штаты не являются нашими ближайшими партнерами, друзьями и союзниками, они остаются таковыми. Мы очень тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами по большинству вопросов - от безопасности до международных внешнеполитических вопросов. И это будет продолжаться. Но, как я сказала, Европейский союз должен отстаивать свои интересы. Я могу заверить вас, что меры Европейского союза будут разумными, соразмерными и полностью соответствовать правилам и обязательствам ВТО", - сказала Ф.Могерини на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

Глава европейской дипломатии сообщила, что обсуждала с Ван И ключевое значение и центральную роль ВТО в данный момент. По ее словам, Брюссель рассчитывает, что Китай "также будет работать в этом направлении с полной энергией и решительностью".

"Поскольку мы договорились о том, что ВТО является и остается центральным элементом основанной на правилах многосторонней торговой системы, которую мы хотим сохранить на благо всех", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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Тэги: ЕС, КИТАЙ, США, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]