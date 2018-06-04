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Дальнее зарубежье 04.06.2018 15:32

Еврокомиссия обсудит 6 июня дальнейшие действия в связи с решением США об импортных пошлинах на сталь и алюминий из ЕС

Еврокомиссия рассмотрит в среду вопрос о дальнейших шагах в торговом противостоянии с США после решения Вашингтона ввести высокие ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"В среду коллегия (Еврокомиссия - ИФ) будет обсуждать этот вопрос. Продолжаются контакты с целью изучения возможности созыва неформального Совета ЕС по торговле, который Комиссия полностью поддерживает", - сказал пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на вопрос, какими будут последующие действия Еврокомиссии после решения США ввести таможенные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий из Европы.

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Тэги: ЕС, США, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]