Еврокомиссия обсудит 6 июня дальнейшие действия в связи с решением США об импортных пошлинах на сталь и алюминий из ЕС

Еврокомиссия рассмотрит в среду вопрос о дальнейших шагах в торговом противостоянии с США после решения Вашингтона ввести высокие ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"В среду коллегия (Еврокомиссия - ИФ) будет обсуждать этот вопрос. Продолжаются контакты с целью изучения возможности созыва неформального Совета ЕС по торговле, который Комиссия полностью поддерживает", - сказал пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Так он ответил на вопрос, какими будут последующие действия Еврокомиссии после решения США ввести таможенные пошлины в 25% на сталь и 10% на алюминий из Европы.
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