Ушаков: подготовки встречи Путина и Трампа на данный момент не ведется, вопрос, когда она может состояться, подвешен

Никакой подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, вопрос о том, где и когда может пройти такой саммит, остается открытым, заявили в Кремле.
"Наш президент на Петербургском экономическом форуме упомянул, что России и США есть, конечно, о чем поговорить, но такой подготовки (встречи двух президентов) по-прежнему пока не ведется", - сказал в понедельник журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как отметил представитель Кремля, в этом плане все замерло по-прежнему на 20 марта текущего года, когда "Трамп в ходе телефонного разговора предложил Путину обсудить возможность такой встречи".
"В частности, вопрос, где и когда (может состояться саммит), до сих пор висит", - признал Ю.Ушаков.
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