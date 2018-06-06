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Дальнее зарубежье 06.06.2018 12:17

Tesla планирует выйти на целевой уровень производства Model 3 к концу месяца - Маск

Американский производитель электромобилей Tesla Inc., скорее всего, выйдет на целевой показатель производства машин Model 3 в 5 тыс. в неделю к концу июня, заявил основатель и гендиректор компании Илон Маск на годовом собрании акционеров.

По его словам, компания уже продемонстрировала способность выпускать по 500 автомобилей в день, или 3,5 тыс. в неделю.

"Должен признаться, это были, пожалуй, самые мучительные, адские несколько месяцев в моей жизни, - приводит его слова MarketWatch. - Но я думаю, что мы движемся к цели".

Руководство Tesla надеется выйти на запланированные темпы производства Model 3, поскольку это позволит компании получить достаточный денежный поток, чтобы избежать необходимости привлечения нового капитала. Пока сроки достижения этой цели дважды откладывались из-за различных проблем.

Также И.Маск заявил, что компания по-прежнему рассчитывает выйти на прибыльный уровень во втором полугодии.

Коснувшись планов на будущее, CEO Tesla анонсировал скорое раскрытие деталей - возможно уже в следующем месяце - по поводу строительства заводов по сборке автомобилей и батарей к ним в Китае, появление внедорожника Model Y на основе Model 3 (презентация может состояться в марте следующего года, начало производства - в первой половине 2020 года), и, возможно, разработку компактного автомобиля для массового рынка.

Акции Tesla подорожали на 1% на дополнительных торгах во вторник. С начала года капитализация компании снизилась на 6,5%, до $50 млрд.

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Тэги: США, TESLA, ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]