Министры обороны стран СНГ подпишут межправсоглашение по совместному использованию спутниковой связи

Межправительственное соглашение в области совместного использования спутниковой связи в интересах вооружённых сил впервые планируют подписать министры обороны стран Содружества Независимых Государств, сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Важно отметить, что на заседании Совета впервые планируется подписать межправительственное соглашение, которое определяет новые аспекты взаимодействия в области совместного использования спутниковой связи и обмена геопространственной информацией в интересах вооружённых сил", - сказал С.Лебедев, выступая в среду на заседании Совета министров обороны стран СНГ в Кызыле.

Он также отметил, что "значительная часть обсуждаемых сегодня проектов будет внесена на рассмотрение высших органов СНГ для принятия по ним окончательных решений".

"В русле решаемых высшими органами СНГ задач Совету отводится значимая роль в сбалансированном и гармоническом развитии Содружества, в реализации важнейших межгосударственных проектов", - подчеркнул С.Лебедев.