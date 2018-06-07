Почти две трети россиян уверены, что практика проведения "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным оказывает позитивное влияние на решение проблем, более трети респондентов считают "Прямую линию" инструментом адресной помощи населению, а каждый десятый убежден, что данная практика стимулирует местные власти работать эффективнее, свидетельствуют данные результата опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в четверг в "Интерфакс".

По результатам исследования выяснилось, что 62% россиян уверены, что "Прямая линия" с В.Путиным "сказывается на положении дел в стране", а противоположной точки зрения придерживаются 27% респондентов.

38% опрошенных считают, что такая практика общения с главой государства помогает "решать конкретные вопросы, оказывать адресную помощь, менять жизнь к лучшему", а каждый десятый респондент уверен, что "власти на местах начинают лучше работать".

8% участников опроса полагают, что данная практика полезна и самому президенту, поскольку он получает возможность узнать о проблемах людей.

Показательно, что почти две трети (62%) опрошенных доверяют В.Путину, когда он высказывается о том, как обстоят дела в стране, а с недоверием относятся 29 % респондентов, сообщили в ФОМ.

Что касается уровня доверия к оценкам президента ситуации в стране по возрастным группам, то максимальный показатель характерен для респондентов старше 60 лет. Среди данной возрастной группы опрошенных главе государства доверяют 80%, в возрастной группе 46-60 лет - 68%, 31-45 лет - 57%, 18-30 лет - 54%.

С наибольшим недоверием к высказываниям В.Путина по внутренней ситуации в стране по возрастным группам относятся респонденты 18-30 лет. Среди данной категории участников опроса уровень недоверия составляет 39%. Среди опрошенных в возрасте 31-45 лет 34% к соответствующим высказываниям президента относятся с недоверием. В других возрастных группах этот показатель еще меньше: среди респондентов 46-60 лет - лишь каждый четвертый, а старше 60 лет - 14%.

58% респондентов сообщили социологам, что доверяют президенту, когда он говорит о работе, проделанной руководством страны, а также о результатах этой деятельности. Противоположной точки зрения придерживается треть опрошенных.

69% россиян полагают, что высказывания В.Путина о планах и намерениях по развитию страны заслуживают доверия, а о своем недоверии высказался, в целом, каждый четвертый опрошенный.

По результатам социологического исследования выяснилось, что три четверти россиян видят необходимость в ежегодном проведении "Прямой линии" с президентом, а почти каждый пятый респондент (19%) полагает, что такую практику можно использовать реже, либо вообще не использовать.

Опрос был проведен 3 июня среди 1500 россиян в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.