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СНГ 07.06.2018 14:35

Путин назвал большой ошибкой преследование российского бизнеса на Западе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничения, которые вводятся на Западе в отношении крупного российского бизнеса, являются большой ошибкой, поскольку они подрывают доверие среди предпринимателей.

"Российский бизнес преследуют и создают невозможные условия для работы. Это большая ошибка тех, кто это делает на Западе", - заявил В.Путин в ходе "прямой линии".

По его словам, "все эти ограничения, преследования бизнеса в конечном итоге к чему приведут - они подрывают доверие бизнеса, причем не только нашей страны".

"Все на это смотрят, это подрывает доверие к экономической политике ведущих стран мира", - отметил президент.

Он добавил, что "доллар сегодня - универсальная мировая резервная валюта". "Но если власти США ограничивают расчеты в долларах, это подрывает доверие к доллару", - отметил глава государства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЗАПАД, БИЗНЕСМЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]