Путин назвал большой ошибкой преследование российского бизнеса на Западе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничения, которые вводятся на Западе в отношении крупного российского бизнеса, являются большой ошибкой, поскольку они подрывают доверие среди предпринимателей.

"Российский бизнес преследуют и создают невозможные условия для работы. Это большая ошибка тех, кто это делает на Западе", - заявил В.Путин в ходе "прямой линии".

По его словам, "все эти ограничения, преследования бизнеса в конечном итоге к чему приведут - они подрывают доверие бизнеса, причем не только нашей страны".

"Все на это смотрят, это подрывает доверие к экономической политике ведущих стран мира", - отметил президент.

Он добавил, что "доллар сегодня - универсальная мировая резервная валюта". "Но если власти США ограничивают расчеты в долларах, это подрывает доверие к доллару", - отметил глава государства.