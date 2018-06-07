Путин расценил как шутку предположение, что Трамп толкает Европу в его руки

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что часто смеется над собой, но признался, что самые смешные шутки, развеселившие его в последнее время, были связаны с президентом США Дональдом Трампом.
"Совсем недавно одно из очень известных и популярных изданий Германии написало, что президент Трамп толкает Европу в руки Путина. Если совместить это с более ранней шуткой о том, что Россия повлияла на выборы в США, то тогда все это вместе звучит достаточно смешно: мы, якобы, повлияли на выборы президента США, а он нам за это подарил Европу", - сказал В.Путин, отвечая в ходе "прямой линии" на вопрос, над чем он смеялся в последнее время.
Президент добавил: "Полный бред. И иначе, как шуткой, это назвать невозможно".
В то же время он признался, что и над собой смеется нередко. "Я часто это делаю", - сказал он.
В ходе блиц-опроса, организованного ведущими прямого эфира, В.Путин также ответил на вопрос, как он действует, когда не знает, что делать.
"Есть такое правило у автомобилистов: не уверен - не обгоняй. Цена ошибки очень велика у людей, которые занимаются моим видом деятельности. Поэтому, если я не знаю, что делать, я стараюсь все-таки найти решение и прийти к устойчивому мнению, что же все-таки нужно и целесообразно", - сказал президент.
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