"Прямая линия с Владимиром Путиным" в этот раз длилась 4 часа 17 минут, президент успел ответить почти на 65 вопросов

Примерно 30 минут прямого эфира не хватило 16-й по счету программе "Прямая линия с Владимиром Путиным", чтобы побить рекорд по продолжительности, зафиксированный в 2013 году.
Глава государства в этот раз отвечал на вопросы граждан в прямом эфире 4 часа 17 минут, а рекорд 2013 года составил 4 часа 47 минут.
В ходе нынешней "прямой линии" В.Путин успел ответить примерно на 65 вопросов.
При этом за время прямого эфира в адрес президента поступило порядка 3 млн обращений. Завершая программу, В.Путин пообещал: "Так же, как и в предыдущие годы, мы проанализируем все поступившие вопросы, сделаем это по максимуму, чтобы понять тренды сегодняшнего дня, озабоченности граждан, и на них отреагировать не только в индивидуальном порядке, но и обобщить их для того, чтобы внести изменения в работу правительства на ближайшие годы".
В этот раз программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" шла в новом формате. Одновременно на связи со студией находились практически все члены правительства и главы регионов, которым президент переадресовывал те или иные вопросы. В частности, ответ перед гражданами пришлось держать первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьерам Дмитрию Козаку и Алексею Гордееву, главе Минэнерго Александру Новаку, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, министру просвещения Ольге Васильевой, главе Минздрава Веронике Скворцовой, министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Кроме того, по просьбе президента отвечали на вопросы сограждан главы таких регионов, как Томская, Орловская, Тюменская, Ростовская и Ивановская области, Ставропольский край и Якутия.
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