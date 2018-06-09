РФ в первую неделю июня увеличила добычу нефти до 11,1 млн б/с, превзойдя обязательства ОПЕК+ на 143 тыс. б/с - источник

Россия за первую неделю июня резко нарастила добычу нефти до 1,513 млн тонн в сутки (11,09 млн баррелей в сутки при пересчете на коэффициент 7,33), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.
В течение первых 8 дней июня нефтяное производство ни разу не опустилось ниже показателей 1,511 млн т/с. При этом 3 и 4 июня суточная добыча достигала показателей в 1,516 и 1,515 млн т/с.
Согласно сделке ОПЕК+, Россия должна сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн б/с, однако июньские показатели превосходят этот показатель примерно на 143 тыс. б\с.
По данным Минэнерго РФ, Россия уже три месяца подряд не выполняет сделку ОПЕК+. Однако весной производство нефти колебалось в коридоре 1,495-1,496 млн т/с (10,95-10,96 млн б/с).
Рост добычи нефти в июне, отмечается, прежде всего, у "Роснефти" (MOEX:ROSN). За первую неделю лета компания увеличила нефтяное производство по сравнению с майскими показателями на 2,9% - до 536,8 тыс. т/с. Кроме того, по сравнению с маем на 3,8% выросла добыча СРП проекта "Сахалин-1"
Минэнерго и "Роснефть" не комментируют данную информацию.
Между тем ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что страны ОПЕК и не-ОПЕК участвующие в сделке готовы в июне рассмотреть вопрос о возможности увеличения добычи нефти в рамках соглашения.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 90 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял главу Альянса европейских консерваторов и реформистов
Глава МИД Азербайджана и посол РФ в Баку обменялись мнениями по Карабаху и статусу Каспия
Более тысячи британских военных прошли парадом перед Елизаветой II, отмечающей день рождения
Число жертв падения микроавтобуса со школьниками в овраг в Грузии увеличилось до четырех
Микроавтобус со школьниками-экскурсантами свалился в Грузии в овраг, двое детей погибли - СМИ
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Трамп опоздал на посвященный гендерному равенству завтрак на саммите G7
Учения НАТО "Анаконда-2018" - плацдарм для военных действий против РФ и её союзников, считает российский генерал
Москва и Тегеран ведут серьезный диалог по поиску путей сохранения СВПД - МИД РФ
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Международная Ассоциация Исламского Бизнеса заинтересована в тесном сотрудничестве с бизнесменами из Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»