Путин 12 июня в Кремле вручит госпремии, затем пройдет торжественный прием по случаю Дня России

В Кремле 12 июня состоится церемония вручения государственных премий Российской Федерации, сообщает пресс-служба президента РФ.
"Традиционно, в День России, президент вручит государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что госпремии в области науки и технологий 2017 года удостоен коллектив научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" Академии наук: Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. В числе лауреатов также академик, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов и доктор биологических наук Евгений Рогаев.
Премия в области литературы и искусства 2017 присуждена генеральному директору калининградского Музея мирового океана Светлане Сивковой, художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии Юрию Темирканову и художественному руководителю Санкт-Петербургского академического театра балета Борису Эйфману.
Лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года стала Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.
По окончании церемонии вручения государственных премий на Ивановской площади Кремля пройдет торжественный прием по случаю национального праздника - Дня России, отмечается в сообщении пресс-службы.
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