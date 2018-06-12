Лавров: сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает позитивным факт встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен", - заявил С.Лавров журналистам во вторник.

"Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают, но документа мы еще не видели, посмотрим", - сказал С.Лавров.

Ранее во вторник в Сингапуре прошел саммит США-КНДР, в ходе которого северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, а Вашингтон в обмен на это пообещал предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.