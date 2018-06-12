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Дальнее зарубежье 12.06.2018 15:18

Лавров: сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает позитивным факт встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен", - заявил С.Лавров журналистам во вторник.

"Мы так же, как и вы, смотрим телевизор, отслеживаем комментарии, которые обе стороны делают, но документа мы еще не видели, посмотрим", - сказал С.Лавров.

Ранее во вторник в Сингапуре прошел саммит США-КНДР, в ходе которого северокорейская сторона подтвердила готовность к денуклеаризации, а Вашингтон в обмен на это пообещал предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]