Трамп поздравил США, Мексику и Канаду, которые примут у себя ЧМ-2026 по футболу

Президент США Дональд Трамп в среду поздравил США, Мексику и Канаду с тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала их для проведения Чемпионата мира по футболу 2026 года.
"США вместе с Мексикой и Канадой только что получили Чемпионат мира. Мои поздравления - отличное достижение после тяжелой работы!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".
Ранее в среду в Москве состоялся конгресс ФИФА, на котором определялось место проведения ЧМ-2026. Совместная заявка США, Канады и Мексики победила с результатом в 67%.
На проведение турнира в 2026 году также претендовало Марокко.
14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.
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