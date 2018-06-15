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ТЭК 15.06.2018 13:55

Газпром все еще анализирует участие в достройке Iran LNG, никакого решения нет

"Газпром" (MOEX:GAZP) все еще анализирует участие в достройке завода Iran LNG, но пока никакого решения у российской компании нет, прокомментировал журналистам зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Я был на этом объекте. Смотрели мы незавершенку по этому проекту. Там введена электростанция и установлено крупнотоннажное оборудование. Объект законсервирован", - напомнил он.

"Мы проводим аудит. Пока сказать, что мы туда входим, сказать не можем. Проводим технический аудит. Поймем состояние строительства, тогда будем обсуждать вхождение в данный проект", - сказал В.Маркелов.

Кроме того, "Газпром" завершил работу над разработкой проектной документации по четырем газовым проектам в Иране - Kish, North Pars, Farzad-A, Farzad-B.

"Завершена работа. С иранской стороной приступаем к серии обсуждений по этим четырем проектам. Дальше должны провести анализ, переговоры, рассмотрение контракта, условия, и соответственно дальше будем принимать решение", - добавил он.

Политическую ситуацию вокруг Ирана прокомментировал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев: "Европейские государства выразили свое неудовольствие в связи с выходом США из этой сделки. Волков боятся - в лес не ходить. Мы все риски проекта - технические, экономические, санкционные - изучаем, и будем принимать решение в зависимости от развития ситуации".

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ИРАН, СПГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]