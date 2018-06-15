Газпром все еще анализирует участие в достройке Iran LNG, никакого решения нет

"Газпром" (MOEX:GAZP) все еще анализирует участие в достройке завода Iran LNG, но пока никакого решения у российской компании нет, прокомментировал журналистам зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.
"Я был на этом объекте. Смотрели мы незавершенку по этому проекту. Там введена электростанция и установлено крупнотоннажное оборудование. Объект законсервирован", - напомнил он.
"Мы проводим аудит. Пока сказать, что мы туда входим, сказать не можем. Проводим технический аудит. Поймем состояние строительства, тогда будем обсуждать вхождение в данный проект", - сказал В.Маркелов.
Кроме того, "Газпром" завершил работу над разработкой проектной документации по четырем газовым проектам в Иране - Kish, North Pars, Farzad-A, Farzad-B.
"Завершена работа. С иранской стороной приступаем к серии обсуждений по этим четырем проектам. Дальше должны провести анализ, переговоры, рассмотрение контракта, условия, и соответственно дальше будем принимать решение", - добавил он.
Политическую ситуацию вокруг Ирана прокомментировал зампред правления "Газпрома" Александр Медведев: "Европейские государства выразили свое неудовольствие в связи с выходом США из этой сделки. Волков боятся - в лес не ходить. Мы все риски проекта - технические, экономические, санкционные - изучаем, и будем принимать решение в зависимости от развития ситуации".
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