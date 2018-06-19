РФ не будет вводить импортные пошлины на лекарства из США, мера может коснуться дорожной техники

Лекарств нет в списке товаров, в отношении которых Россия может ввести импортные пошлины в ответ на действия США, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Список отработан (...). Проведена оценка таким образом, чтобы не повредить российским потребителям и гражданам", - сказал он.
По его словам, среди товаров, в отношении которых могут быть введены эти пошлины, - "строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует". На уточняющий вопрос, есть ли в этом списке лекарства, М.Орешкин сказал: "Лекарств нет, конечно".
На российском рынке представлен широкий выбор дорожно-строительной техники американских компаний (Caterpillar, John Deere, Terex и др.), некоторые из них локализовали свое производство в РФ.
Так, в частности, в марте 2000 года в Тосно был запущен завод по производству комплектующих для промышленной техники Caterpillar, с 2008 года в Тосно стартовало производство экскаваторов двух моделей, предприятие также выпускает карьерные самосвалы, планировало освоить выпуск гусеничных оснований.
В РФ также работает СП "Русских машин" Олега Дерипаски, подпавшего под санкции США, и американской корпорации Terex, которое объединяет ряд машзаводов, в том числе "Тверской экскаватор", "Брянский арсенал", "Челябинские строительно-дорожные машины", "Заволжский завод гусеничных тягачей", где выпускается различная дорожно-строительная техника. "Русские машины" также имеют СП с американским производителем сельхозтехники AGCO.
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