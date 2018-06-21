Лавров заявил о поддержке ООН

Москва выступает за объединение усилий крупных игроков для решения международных проблем, будет и дальше поддерживать усилия ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как сказал президент, мы неизменно поддерживали ООН, поддерживаем и будем продолжать поддерживать. Очень ценим ваш настрой, господин генеральный секретарь, на повышение роли ООН в международных делах, особенно в урегулировании региональных конфликтов", - сказал С.Лавров, открывая переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Как мы уже отмечали на встрече в Кремле, это во многом зависит от состояния международной системы в целом и, конечно же, от готовности действовать коллективно, сообща, а не в одностороннем порядке и преследовать те цели, которые заложены в уставе ООН, а не односторонние задачи", - добавил он.

"Мы отмечаем, что последовательно выступаем за объединение усилий крупных игроков в целях решений мировых проблем. Это та логика, которая заложена в уставе ООН", - сказал министр.

"Надеюсь, мы с вами разделяем эти ценности и сможем продолжить взаимодействие в интересах решения международных проблем", - подчеркнул он.