Лавров заявил о поддержке ООН

Москва выступает за объединение усилий крупных игроков для решения международных проблем, будет и дальше поддерживать усилия ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как сказал президент, мы неизменно поддерживали ООН, поддерживаем и будем продолжать поддерживать. Очень ценим ваш настрой, господин генеральный секретарь, на повышение роли ООН в международных делах, особенно в урегулировании региональных конфликтов", - сказал С.Лавров, открывая переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
"Как мы уже отмечали на встрече в Кремле, это во многом зависит от состояния международной системы в целом и, конечно же, от готовности действовать коллективно, сообща, а не в одностороннем порядке и преследовать те цели, которые заложены в уставе ООН, а не односторонние задачи", - добавил он.
"Мы отмечаем, что последовательно выступаем за объединение усилий крупных игроков в целях решений мировых проблем. Это та логика, которая заложена в уставе ООН", - сказал министр.
"Надеюсь, мы с вами разделяем эти ценности и сможем продолжить взаимодействие в интересах решения международных проблем", - подчеркнул он.
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