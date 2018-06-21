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СНГ 21.06.2018 12:32

Лавров заявил о поддержке ООН

Москва выступает за объединение усилий крупных игроков для решения международных проблем, будет и дальше поддерживать усилия ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как сказал президент, мы неизменно поддерживали ООН, поддерживаем и будем продолжать поддерживать. Очень ценим ваш настрой, господин генеральный секретарь, на повышение роли ООН в международных делах, особенно в урегулировании региональных конфликтов", - сказал С.Лавров, открывая переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Как мы уже отмечали на встрече в Кремле, это во многом зависит от состояния международной системы в целом и, конечно же, от готовности действовать коллективно, сообща, а не в одностороннем порядке и преследовать те цели, которые заложены в уставе ООН, а не односторонние задачи", - добавил он.

"Мы отмечаем, что последовательно выступаем за объединение усилий крупных игроков в целях решений мировых проблем. Это та логика, которая заложена в уставе ООН", - сказал министр.

"Надеюсь, мы с вами разделяем эти ценности и сможем продолжить взаимодействие в интересах решения международных проблем", - подчеркнул он.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ООН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]