Путин провел частную встречу с Блаттером

Президент РФ Владимир Путин накануне встретился с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером в частном порядке.

"Это была частная встреча и никаких деталей мы представить не можем. У президента случаются частные встречи", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.