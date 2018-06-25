График выполнения задач, стоящих перед КНДР по выполнению договоренностей, достигнутых во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, будет представлен Вашингтоном Пхеньяну в ближайшее время, заявил журналистам представитель Пентагона.

"Будут поставлены специальные задачи, специальный график их выполнения вместе с нашим видением реализации договоренностей саммита", - сказал чиновник в беседе с группой журналистов, сопровождающих министра обороны США Джима Мэттиса в поездке по странам Азии.

Он не стал раскрывать детали требований американский стороны, но добавил: "Мы быстро узнаем, намерены или они (северные корейцы - ИФ) действовать честно, или же нет".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил, что собирается, "не откладывая в долгий ящик", посетить Пхеньян. В ходе недавнего посещения Сеула он заявил, что США рассчитывают на полную денуклеаризацию КНДР в течение 2-2,5 лет.

Д.Трамп по итогам сингапурского саммита объявил об отсрочке проведения военных учений в районе Корейского полуострова. Дж.Мэттис в ходе поездки сказал журналистам: "Проведение крупных совместных комбинированных учений отложено... Посмотрим, как пойдет продолжение переговоров (с КНДР - ИФ), чтобы решить, оставлять ли проведение учений в том состоянии, в котором они находятся сейчас".

Шеф Пентагона посетит Китай, Южную Корею и Японию.