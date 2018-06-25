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Дальнее зарубежье 25.06.2018 18:03

Путин и Эрдоган условились поддерживать плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования - Кремль

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора условились продолжать взаимодействие по урегулированию в Сирии, отметили приоритетный характер совместных проектов - строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поздравил турецкого лидера с победой на президентских выборах 24 июня с.г. и пожелал успехов в дальнейшей государственной деятельности. Отмечен приоритетный характер стратегических совместных проектов в сфере энергетики - строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Условлено поддерживать плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора "подтверждена взаимная заинтересованность в расширении партнерских связей между двумя странами".

Ранее В.Путин направил поздравительную телеграмму Р.Т.Эрдогану по случаю его переизбрания на пост президента Турецкой Республики, а также победы Партии справедливости и развития на прошедших выборах.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]