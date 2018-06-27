Узбекский лидер приветствует объективную критику в СМИ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в среду поздравил работников печати и средств массовой информации с профессиональным праздником, заявив о важности атмосферы гласности в СМИ.
"Самое важное, наряду с ростом количественных показателей наблюдаются и глубокие качественные изменения. Это видно на примере расширения в национальном медиапространстве сети негосударственных средств массовой информации, их результативной деятельности, ускоренного развития интернет-журналистики. Все это - важные факторы становления гражданского общества", - говорится в послании главы государства.
Президент обратил внимание на то, что в последнее время осуществляется огромная работа по повышению роли СМИ в происходящих в стране демократических процессах. "Мы приветствуем атмосферу гласности, объективного анализа и критики в публикациях, теле- и радиопередачах", - заявил Ш.Мирзиеев.
При этом он отметил, что "укрепляя сотрудничество с государствами ближнего и дальнего зарубежья, наращивая темпы демократических преобразований в стране, мы хорошо понимаем, что наряду с другими сферами нам предстоит большая работа и в области информации".
"Средства массовой информации должны не на словах, а на деле стать "четвертой властью". Это - веление времени, требование наших реформ", - подчеркнул глава государства.
Он также обратил внимание на такие актуальные вопросы, как повышение эффективности деятельности СМИ, их превращение в свободную трибуну для диалога с народом, формирование современного рынка информационных услуг, здоровой конкурентной среды.
"Заслуживает внимания проводимая с этой целью нашим парламентом активная работа по внесению в законодательные акты изменений и дополнений, направленных на дальнейшую демократизацию и развитие информационной сферы", - отметил президент.
В настоящее время в Узбекистане действует более 1500 СМИ. Кроме того в глобальной сети в домене Uz действует свыше 400 веб-сайтов и информационных порталов. В республике работают 118 издательств и 1760 полиграфических предприятий, которые выпускают более 60 млн экземпляров книжной продукции на семи языках.
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