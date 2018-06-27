Президент Алиев: Азербайджан готов вновь увеличить миротворческий контингент в Афганистане

Баку готов в дальнейшем увеличить миротворческий контингент в Афганистане, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Президент Алиев в среду принял первого заместителя помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.
«Азербайджан оказывает поддержку правительству Афганистана напрямую и в рамках международных усилий. В то же время страна вносит свой вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане и число азербайджанских военнослужащих в этой миссии увеличилось. Азербайджан готов и в будущем увеличивать число своих военнослужащих (миротворческого контингента в Афганистане –ИФ-Аз)»,- отметил в ходе встречи И.Алиев, слова которого приводятся на официальном сайте главы государства.
И.Алиев отметил особую значимость проведения в Баку заседания международной контактной группы по Афганистану. По его словам, это заседание внесет большой вклад в стабилизацию ситуации в Афганистане.
Э.Уэллс, в свою очередь, подчеркнула, что США высоко оценивают увеличение Азербайджаном числа миротворцев в Афганистане.
В ходе встречи стороны также отметили успешное развитие двухстороннего сотрудничества между Азербайджаном и США в политической, экономической, энергетической сферах и в области безопасности и выразили уверенность в дальнейшем расширении этих взаимоотношений.
Президент И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение поддержке со стороны правительства США реализуемых в стране крупных энергетических проектов и подчеркнул, что «Азербайджан постоянно ощущал эту поддержку в процессе реализации различных энергетических проектов, в том числе проекта «Южного газового коридора».
Как сообщалось ранее, с января 2018 года численность азербайджанских миротворцев, участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, увеличена с 94 до 120 человек, включая 6 азербайджанских офицеров, которые будут представлены в различных штабах миссии, а также двух военных врачей.
Н.Аббасова
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