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Внешняя политика 27.06.2018 20:24

Президент Алиев: Азербайджан готов вновь увеличить миротворческий контингент в Афганистане

Баку готов в дальнейшем увеличить миротворческий контингент в Афганистане, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Алиев в среду принял первого заместителя помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

«Азербайджан оказывает поддержку правительству Афганистана напрямую и в рамках международных усилий. В то же время страна вносит свой вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане и число азербайджанских военнослужащих в этой миссии увеличилось. Азербайджан готов и в будущем увеличивать число своих военнослужащих (миротворческого контингента в Афганистане –ИФ-Аз)»,- отметил в ходе встречи И.Алиев, слова которого приводятся на официальном сайте главы государства.

И.Алиев отметил особую значимость проведения в Баку заседания международной контактной группы по Афганистану. По его словам, это заседание внесет большой вклад в стабилизацию ситуации в Афганистане.

Э.Уэллс, в свою очередь, подчеркнула, что США высоко оценивают увеличение Азербайджаном числа миротворцев в Афганистане.

В ходе встречи стороны также отметили успешное развитие двухстороннего сотрудничества между Азербайджаном и США в политической, экономической, энергетической сферах и в области безопасности и выразили уверенность в дальнейшем расширении этих взаимоотношений.

Президент И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение поддержке со стороны правительства США реализуемых в стране крупных энергетических проектов и подчеркнул, что «Азербайджан постоянно ощущал эту поддержку в процессе реализации различных энергетических проектов, в том числе проекта «Южного газового коридора».

Как сообщалось ранее, с января 2018 года численность азербайджанских миротворцев, участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, увеличена с 94 до 120 человек, включая 6 азербайджанских офицеров, которые будут представлены в различных штабах миссии, а также двух военных врачей.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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