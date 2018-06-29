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Внешняя политика 29.06.2018 10:13

Азербайджан многое делает для экономического развития Афганистана - Госдеп

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс выразила благодарность властям Азербайджана за политическую и экономическую поддержку развития Афганистана.

"Мы благодарны Азербайджану за участие в миротворческой миссии в Афганистане", - сказала Э.Уэллс в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания в Баку международной контактной группы по Афганистану.

По ее словам, правительство Азербайджана также оказывает всяческое содействие экономическому развитию Афганистана. "Мы также благодарны президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за организацию в Баку заседания контактной группы", - отметила она.

Э.Уэллс подчеркнула, что власти Афганистана и движения "Талибан" положительно оценивают деятельность контактной группы и мерам, предпринимаемым для установления мира и стабильности в стране.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АФГАНИСТАН


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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