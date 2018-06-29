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СНГ 29.06.2018 16:41

Путин на саммите в Хельсинки готов повторить Трампу, что РФ не имеет отношения к "вмешательству" в выборы в США

Президент РФ Владимир Путин на саммите со своим американским коллегой Дональдом Трампом будет готов вновь напомнить о том, что РФ не имеет отношения к вмешательству в выборы в США, если эту тему поднимет американская сторона, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если эта тему будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов повторить еще раз, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации", - заявил Д.Песков журналистам в пятницу.

В ходе разговора ему напомнили о недавнем заявлении советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, который предположил, что эта тема будет подниматься, и попросили прокомментировать данный вопрос.

Д.Пескова также попросили поделиться деталями графика В.Путина в ходе саммита Д.Трампа 16 июля.

"Пока рано об этом говорить, идет согласование", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]