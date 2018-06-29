Президент РФ Владимир Путин на саммите со своим американским коллегой Дональдом Трампом будет готов вновь напомнить о том, что РФ не имеет отношения к вмешательству в выборы в США, если эту тему поднимет американская сторона, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Если эта тему будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов повторить еще раз, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации", - заявил Д.Песков журналистам в пятницу.

В ходе разговора ему напомнили о недавнем заявлении советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, который предположил, что эта тема будет подниматься, и попросили прокомментировать данный вопрос.

Д.Пескова также попросили поделиться деталями графика В.Путина в ходе саммита Д.Трампа 16 июля.

"Пока рано об этом говорить, идет согласование", - сказал Д.Песков.