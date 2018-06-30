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Дальнее зарубежье 30.06.2018 17:40

Трамп заявляет, что договорился с королем Салманом об увеличении добычи саудовской нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти.

"Только что я поговорил с саудовским королем и объяснил ему, что из-за кризиса и проблем в Венесуэле и Иране я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, вероятно, в пределах 2 млн баррелей", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

"Он согласился", - подчеркнул американский президент.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]