Трамп заявляет, что договорился с королем Салманом об увеличении добычи саудовской нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд согласился на предложение об увеличении добычи нефти.

"Только что я поговорил с саудовским королем и объяснил ему, что из-за кризиса и проблем в Венесуэле и Иране я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, вероятно, в пределах 2 млн баррелей", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

"Он согласился", - подчеркнул американский президент.