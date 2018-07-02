Москва и Вашингтон должны провести ревизию разногласий и раздражителей, которые есть в двусторонних отношениях – Песков

Говорить о потеплении отношений между РФ и США пока рано, необходимо провести ревизию разногласий и раздражителей, которые существуют в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не будем спешить и говорить о потеплениях. Безусловно, отрадным фактом является то, что контакты действительно интенсифицируются, но о потеплениях пока говорить рано", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.

Он добавил: "Пока надо все-таки обсудить, наверное, и провести ревизию тех разногласий и тех раздражителей, которые есть в наших двусторонних отношениях".