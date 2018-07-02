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СНГ 02.07.2018 14:55

Москва и Вашингтон должны провести ревизию разногласий и раздражителей, которые есть в двусторонних отношениях – Песков

Говорить о потеплении отношений между РФ и США пока рано, необходимо провести ревизию разногласий и раздражителей, которые существуют в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте не будем спешить и говорить о потеплениях. Безусловно, отрадным фактом является то, что контакты действительно интенсифицируются, но о потеплениях пока говорить рано", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.

Он добавил: "Пока надо все-таки обсудить, наверное, и провести ревизию тех разногласий и тех раздражителей, которые есть в наших двусторонних отношениях".

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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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