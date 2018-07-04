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Дальнее зарубежье 04.07.2018 13:26

РФ встревожена ситуацией с арабо-израильским урегулированием - Лавров

Москва встревожена ситуацией с арабо-израильским урегулированием, намерена обсудить это с иорданской стороной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть сегодня и тревожащая нас ситуация в арабо-израильском урегулировании и другие региональные дела", - сказал он на переговорах со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

С.Лавров пояснил, что хотел бы обсудить и этот вопрос с коллегой из Иордании.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, БЛИЖВОСТОК, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]