РФ встревожена ситуацией с арабо-израильским урегулированием - Лавров

Москва встревожена ситуацией с арабо-израильским урегулированием, намерена обсудить это с иорданской стороной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть сегодня и тревожащая нас ситуация в арабо-израильском урегулировании и другие региональные дела", - сказал он на переговорах со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
С.Лавров пояснил, что хотел бы обсудить и этот вопрос с коллегой из Иордании.
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