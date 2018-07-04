РФ встревожена ситуацией с арабо-израильским урегулированием - Лавров

Москва встревожена ситуацией с арабо-израильским урегулированием, намерена обсудить это с иорданской стороной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Есть сегодня и тревожащая нас ситуация в арабо-израильском урегулировании и другие региональные дела", - сказал он на переговорах со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

С.Лавров пояснил, что хотел бы обсудить и этот вопрос с коллегой из Иордании.