Могерини проводит встречу с Зарифом перед совещанием Совместной комиссии по иранской ядерной сделке – представитель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини встретилась в пятницу в Вене с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, сообщила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Майя Коцьянчич.
"Министерская встреча Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий: высокий представитель ЕС и заместитель председателя Еврокомиссии Федерика Могерини встречается с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом перед пленарным заседанием по иранскому соглашению", - написала М.Коцьянчич в пятницу в своем "Твиттере", сопроводив сообщение фотографией участников консультаций.
Ракетную бригаду в Курске перевооружают на комплексы "Искандер"
ВС Азербайджана в ходе широкомасштабных учений отработали наступление ночью – глава Минобороны
Airbus поставила всего 303 самолета в I полугодии, подтвердила цель в 800 на 2018 г.
В мире будет дефицит порядка 2 млн специалистов по кибербезопасности к 2022г - Греф
Китай ввел ответные пошлины на американские товары
Азербайджан на выставке Worldfood Moscow 2018 вновь будет представлен единым стендом - АМТА
Власти Туркменистана озаботились психическим здоровьем населения
В Польше разбился самолет МиГ-29, пилот погиб
Путин назвал Синявскую выдающейся исполнительницей оперных партий, звездой отечественной и мировой сцены
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Norm Sement-in İTV ilə birgə layihəsi davam edir
AccessBank продолжает делать ваше лето ярче!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений