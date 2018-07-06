Могерини проводит встречу с Зарифом перед совещанием Совместной комиссии по иранской ядерной сделке – представитель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини встретилась в пятницу в Вене с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, сообщила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Майя Коцьянчич.

"Министерская встреча Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий: высокий представитель ЕС и заместитель председателя Еврокомиссии Федерика Могерини встречается с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом перед пленарным заседанием по иранскому соглашению", - написала М.Коцьянчич в пятницу в своем "Твиттере", сопроводив сообщение фотографией участников консультаций.