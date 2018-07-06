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Регион 06.07.2018 11:45

Могерини проводит встречу с Зарифом перед совещанием Совместной комиссии по иранской ядерной сделке – представитель

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини встретилась в пятницу в Вене с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом, сообщила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Майя Коцьянчич.

"Министерская встреча Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий: высокий представитель ЕС и заместитель председателя Еврокомиссии Федерика Могерини встречается с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом перед пленарным заседанием по иранскому соглашению", - написала М.Коцьянчич в пятницу в своем "Твиттере", сопроводив сообщение фотографией участников консультаций.

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Тэги: ЕС, ИРАН, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]