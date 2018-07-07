В Пхеньяне выразили недовольство позицией США относительно мер по денуклеаризации Корейского полуострова - СМИ

Власти КНДР после переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео на этой неделе подвергли критике взгляды Вашингтона на то, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на заявление МИД КНДР.
В заявлении позиция Вашингтона названа "заслуживающей сожаления". При этом в МИД КНДР уточнили, что США оказывают давление на Пхеньян, предъявляя ему односторонние требования.
В МИД КНДР отметили, что таким образом США предают дух сингапурского саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.
Ранее в субботу М. Помпео перед тем, как отправится в Токио, заявил, что переговоры с северокорейской стороной о денуклеаризации прошли в положительном ключе.
По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, Д.Трамп и Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.
Однако в соглашении, подписанном Д.Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают западные СМИ, перед М.Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.
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