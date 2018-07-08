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Дальнее зарубежье 08.07.2018 13:53

Американские сенаторы по итогам визита в Россию рассказали, что посвятили значительное время теме "вмешательства" в выборы в США

Члены делегации американских конгрессменов, посетившие на этой неделе Россию, рассказали, что в беседах с российскими чиновниками они посвятили значительное время вопросу российского вмешательства в выборы в США, сообщает газета "Вашингтон экзаминер".

"Мы коснулись Сирии, мы коснулись Украины, мы немного коснулись вопросов ядерного оружия, но в целом, я без сомнений скажу, что тема, по которой мы прошлись больше всего, была тема вмешательства в выборы", - заявил газете сенатор Джон Тьюн.

"Я не знаю, сколько процентов (времени - ИФ) мы потратили на дискуссию по выборам, но это была большая доля, может быть больше 50% того времени, что мы говорили, было посвящено вмешательству в выборы", - отметил, в свою очередь, сенатор Рон Джонсон.

В разговоре с газетой он также затронул тему санкций в отношении России, усомнившись, что они работают в должной мере.

"Ты что-нибудь делаешь, а потом никто не анализирует "А работает ли это?". И я считаю, что только под сильным давлением можно сказать, что санкции против России действительно так хорошо работают", - сказал сенатор,

По словам Р.Джонсона, ему не кажется, что экономические санкции США в отношении России "имеют действительно ужасный экономический эффект, по крайней мере, не в Москве".

В то же время он отметил, что "целевые санкции по отношению к олигархам, членам правительства и другим лицам - это те санкции, которые действительно уязвляют".

Как отмечает газета сказал, Р.Джонсон после поездки в Москву рассматривает пути создания доверия между США и Россией,.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что российские законодатели в ходе встреч с американской делегацией отвергли обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]