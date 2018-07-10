Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.996 RUR   0.0272 GBR   2.2504 TRY   0.3595

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.85 Brent   78.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 37° Завтра 26° 37° 13 Июл 25° 33° 14 Июл 24° 33°

Дальнее зарубежье 10.07.2018 21:53

Россия призвала США в кратчайшие сроки ликвидировать свои запасы химоружия

Россия призывает США, единственного члена Организации по запрещению химического оружия, не уничтожившего свои запасы, сделать это в кратчайшие сроки, заявил глава делегации РФ на очередной сессии Исполнительного совета ОЗХО, замглавы Минпромторга Георгий Каламанов.

"Со времени вступления в силу Конвенции о запрещении химоружия прошло более 20 лет. Но до сих пор так и не достигнута одна из основных целей Конвенции - всеобъемлющее уничтожение химоружия. На сегодня единственным государством-обладателем химарсеналов остаются США, которые, несмотря на наличие финансовых, материальных, людских и технологических ресурсов не торопятся выполнять свое основное обязательство по КЗХО", - говорится в выступлении Г.Каламанова на сессии Исполсоввета, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса"

"Призываем США взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химарсенала и, следуя нашему примеру, сделать это в кратчайшие сроки", - добавил глава российской делегации.

По его словам, "все возможное для этого у американской стороны имеется".

Кроме того, Россия полагает необходимым, "чтобы и Япония активизировала свои усилия по скорейшей ликвидации оставленного на территории Китая в годы Второй мировой войны химического оружия", сказал Г.Каламанов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ХИМОРУЖИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ


Похожие новости


Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские выборы - Белый дом Российский эксперт опасается снижения ядерного порога с появлением у США новой модификации атомной бомбы B61 Парламентская делегация США встретится с председателем Госдумы В Кремле весьма удовлетворены визитом в Россию сенаторов США, называют межпарламентские связи важным направление работы Парламентская делегация из США надеется на встречу с Путиным в рамках визита в РФ Трамп на вопрос, признают ли США Крым российским: посмотрим

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]