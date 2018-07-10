Россия призвала США в кратчайшие сроки ликвидировать свои запасы химоружия

Россия призывает США, единственного члена Организации по запрещению химического оружия, не уничтожившего свои запасы, сделать это в кратчайшие сроки, заявил глава делегации РФ на очередной сессии Исполнительного совета ОЗХО, замглавы Минпромторга Георгий Каламанов.

"Со времени вступления в силу Конвенции о запрещении химоружия прошло более 20 лет. Но до сих пор так и не достигнута одна из основных целей Конвенции - всеобъемлющее уничтожение химоружия. На сегодня единственным государством-обладателем химарсеналов остаются США, которые, несмотря на наличие финансовых, материальных, людских и технологических ресурсов не торопятся выполнять свое основное обязательство по КЗХО", - говорится в выступлении Г.Каламанова на сессии Исполсоввета, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса"

"Призываем США взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химарсенала и, следуя нашему примеру, сделать это в кратчайшие сроки", - добавил глава российской делегации.

По его словам, "все возможное для этого у американской стороны имеется".

Кроме того, Россия полагает необходимым, "чтобы и Япония активизировала свои усилия по скорейшей ликвидации оставленного на территории Китая в годы Второй мировой войны химического оружия", сказал Г.Каламанов.