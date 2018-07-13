Трамп похвалил Мэй за существенные расходы Великобритании на оборону

Президент США Дональд Трамп в пятницу поблагодарил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за то, что Лондон соответствует требованию о выделении не менее 2% ВВП на оборону.
"Я хочу поблагодарить вас за вклад Соединенного Королевства в нашу общую оборону", - сказал он, обращаясь к Т.Мэй в ходе пресс-конференции в резиденции премьера Чекерс близ Лондона.
"Моей главной целью (на прошедшем ранее на этой неделе саммите НАТО - ИФ) было убедить других членов НАТО вкладывать свою полную и справедливую долю (в оборону - ИФ). Премьер-министр Мэй меня в этом поддержала", - сказал Д.Трамп.
"Соединенное Королевство - одна из немногих стран, пяти из 29... которые тратят предусмотренные НАТО 2% ВВП на оборону", - отметил американский президент.
Накануне Д.Трамп прибыл в Соединенное Королевство с официальным визитом. В первой половине дня в пятницу он провел переговоры с британским премьером Терезой Мэй.
Позднее в пятницу Д.Трамп с супругой Меланией направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.
В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.
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