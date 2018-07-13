Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9817 RUR   0.0273 GBR   2.239 TRY   0.3502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.33 Brent   74.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 39° Завтра 26° 33° 15 Июл 25° 33° 16 Июл 24° 32°

Дальнее зарубежье 13.07.2018 18:14

Трамп похвалил Мэй за существенные расходы Великобритании на оборону

Президент США Дональд Трамп в пятницу поблагодарил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за то, что Лондон соответствует требованию о выделении не менее 2% ВВП на оборону.

"Я хочу поблагодарить вас за вклад Соединенного Королевства в нашу общую оборону", - сказал он, обращаясь к Т.Мэй в ходе пресс-конференции в резиденции премьера Чекерс близ Лондона.

"Моей главной целью (на прошедшем ранее на этой неделе саммите НАТО - ИФ) было убедить других членов НАТО вкладывать свою полную и справедливую долю (в оборону - ИФ). Премьер-министр Мэй меня в этом поддержала", - сказал Д.Трамп.

"Соединенное Королевство - одна из немногих стран, пяти из 29... которые тратят предусмотренные НАТО 2% ВВП на оборону", - отметил американский президент.

Накануне Д.Трамп прибыл в Соединенное Королевство с официальным визитом. В первой половине дня в пятницу он провел переговоры с британским премьером Терезой Мэй.

Позднее в пятницу Д.Трамп с супругой Меланией направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ТРАМП, НАТО


Похожие новости


США призвали Великобританию увеличить расходы на оборону В Лондоне обеспокоены возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО в Брюсселе - газета Глава британской дипломатии сожалеет в связи с выходом США из Совета ООН по правам человека Борис Джонсон заявляет, что выход США из соглашения по иранскому атому может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке Трамп посетит Великобританию в июле - СМИ Если США будут наносить удары по Сирии, они будут всеобъемлющими - британская газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]