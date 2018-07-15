Встреча США-КНДР по репатриации останков американских военных началась в приграничной деревне Пханмуджом

Делегации Северной Кореи и США начали обсуждение вопроса о возврате останков американских военных, погибших в годы Корейской войны, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

Переговоры проходят в деревне Пханмуджом на границе КНДР и Южной Кореи. По данным агентства, на переговорах присутствует американский генерал, представляющий размещенные в Южной Корее многонациональные силы.

Встреча по вопросу репатриации останков американских военных должна была состояться ранее на этой неделе, однако в Пхеньяне настояли на том, чтобы переговоры проводились не просто с представителями США, а на уровне генералов на Корейском полуострове.

Лидер КНДР Ким Чен ЫН и президент США Дональд Трамп 12 июня по итогам встречи в Сингапуре обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже идентифицированные останки.