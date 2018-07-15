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Дальнее зарубежье 15.07.2018 11:28

Встреча США-КНДР по репатриации останков американских военных началась в приграничной деревне Пханмуджом

Делегации Северной Кореи и США начали обсуждение вопроса о возврате останков американских военных, погибших в годы Корейской войны, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

Переговоры проходят в деревне Пханмуджом на границе КНДР и Южной Кореи. По данным агентства, на переговорах присутствует американский генерал, представляющий размещенные в Южной Корее многонациональные силы.

Встреча по вопросу репатриации останков американских военных должна была состояться ранее на этой неделе, однако в Пхеньяне настояли на том, чтобы переговоры проводились не просто с представителями США, а на уровне генералов на Корейском полуострове.

Лидер КНДР Ким Чен ЫН и президент США Дональд Трамп 12 июня по итогам встречи в Сингапуре обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже идентифицированные останки.

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Тэги: США, КНДР, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]