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Финансы 16.07.2018 19:37

Активы Госнефтефонда Азербайджана в I полугодии увеличились на 6,2% и достигли рекордного уровня

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в I-ом полугодии 2018 года увеличились на 6,22% - до $38 млрд 36,1 млн, отмечается в сообщении фонда.

"Активы ГНФАР в январе-июне увеличились на 6,22% - до $38 млрд 36,1 млн и это является самым высоким показателем за весь период деятельности фонда. Рост активов имел место за счет более высоких доходов фонда, в том числе за счет доходов от управления средствами ГНФАР и от курсовой разницы валют, входящих в структуру инвестиционного портфеля фонда", - отмечается в сообщении.

Доходы фонда в I-ом полугодии 2018 года составили 9 млрд 173,7 млн манатов, расходы – 4 млрд 731,6 млн манатов.

В структуре доходов фонда поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в первом полугодии составили 7 млрд 889,5 млн манатов, транзитные доходы – 10,5 млн манатов, бонусные выплаты – 765,2 млн манатов.

Доходы от управления средствами фонда за отчетный период составили 508 млн манатов.

В структуре расходов фонда за январь-июнь 2018 года наибольшая часть пришлась на трансферты в госбюджет – 4 млрд 608 млн манатов.

Кроме этого, расходы на улучшение жилищных условий беженцев составили 84,5 млн манатов, реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы – 19,1 млн манатов, строительства железной дороги Баку-Тбилиси Карс – 7,5 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на период 2007-2015гг – 2 млн манатов, административные расходы по управлению фондом – 10,5 млн манатов.

Внебюджетные расходы фонда, полученные от курсовой разницы, составили 838,5 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.

А.Азизов

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Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ


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