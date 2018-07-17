США не должны подталкивать Иран к отказу от выполнения обязательств по ядерной сделке - постпред РФ при МАГАТЭ

Российская сторона предостерегла США от попыток торпедировать выполнение технических аспектов иранской ядерной сделки.

"Если американцы начнут торпедировать выполнение и технических аспектов сделки, одобренных, кстати, резолюцией 2231 СБ ООН, то они могут подтолкнуть иранцев к отказу от выполнения взятых ими на себя ограничений в ядерной области", - заявил в интервью "Интерфаксу" постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

"Надеюсь, в Вашингтоне это понимают", - подчеркнул он.

По словам российского постпреда, "Вашингтон должен себе отдавать отчет, что продолжение выполнения обязательств в рамках СВПД по крайней мере в том, что касается ядерных вопросов, полностью отвечает его собственным интересам, равно как и интересам ядерного нераспространения".

"Но прогнозировать что-либо пока трудно, поскольку политика США мало предсказуема", - отметил М.Ульянов.