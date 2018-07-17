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Регион 17.07.2018 12:45

США не должны подталкивать Иран к отказу от выполнения обязательств по ядерной сделке - постпред РФ при МАГАТЭ

Российская сторона предостерегла США от попыток торпедировать выполнение технических аспектов иранской ядерной сделки.

"Если американцы начнут торпедировать выполнение и технических аспектов сделки, одобренных, кстати, резолюцией 2231 СБ ООН, то они могут подтолкнуть иранцев к отказу от выполнения взятых ими на себя ограничений в ядерной области", - заявил в интервью "Интерфаксу" постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

"Надеюсь, в Вашингтоне это понимают", - подчеркнул он.

По словам российского постпреда, "Вашингтон должен себе отдавать отчет, что продолжение выполнения обязательств в рамках СВПД по крайней мере в том, что касается ядерных вопросов, полностью отвечает его собственным интересам, равно как и интересам ядерного нераспространения".

"Но прогнозировать что-либо пока трудно, поскольку политика США мало предсказуема", - отметил М.Ульянов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ИРАН, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]