Азербайджан в январе-мае увеличил импорт пшеницы на 41%, экспорт фруктов - на 51%

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-мае 2018 года составил 481 тыс. тонн, что на 40,8% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $84 млн 122,1 тыс. (рост на 31,2%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 21,8 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 82,6%) на сумму $9 млн 851,5 тыс. (спад на 83,5%), растительных масел – 61,168 тыс. тонн (рост на 41,1%) на сумму $52 млн 529,4 тыс. (рост на 34,3%), чая – 4,989 тыс. тонн (рост на 10,9%) на сумму $19 млн 259,7 тыс. (рост на 8,8%), сливочных масел, молока - 6,147 тыс. тонн (спад на 2,3%) на $36 млн 336,3 тыс. (рост на 44,8%).

Кроме этого, в январе-мае в Азербайджан импортировано 3,558 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (спад на 21,2%) на сумму $10 млн 708,1 тыс. (спад на 9,8%), мяса птицы и продукции из нее – 12 тыс. 546,7 тонн (спад на 5,6%) на сумму $13 млн 411 тыс. (спад на 11,6%).

Фруктов в январе-мае в республику импортировано 53,789 тыс. тонн (рост на 44,1%) на сумму $42 млн 826,9 тыс. (рост на 44,1%), овощей - 11,162 тыс. тонн (спад на 47,4%) на $5 млн 982 тыс. (спад на 39%), картофеля – 80,315 тыс. тонн (спад на 22,2%) на $20 млн 379 тыс. (спад на 7,5%).

В январе-мае из Азербайджана на экспорт отправлено 101,2 тыс. тонн овощей (рост на 2,1%) на сумму $104 млн 197,7 тыс. (рост на 15,3%), фруктов – 55,559 тыс. тонн (рост на 51,2%) на $65 млн 560 тыс. (рост на 35,1%).

Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 16,139 тыс. тонн сахара (спад на 50,5%) на сумму $9 млн 769,1 тыс. (спад на 53,5%), растительных масел – 3,532 тыс. тонн (спад на 15,8%) на сумму $3 млн 246,6 тыс. (спад на 30,9%).

Также в январе-мае Азербайджан экспортировал 3,464 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (спад на 13,2%) на сумму $4 млн 297,7 тыс. (рост на 6,9%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 246,4 тыс. декалитров (рост в 2,6 раза) на сумму $3 млн 165,4 тыс. (рост на 84%), фруктовых и овощных консервов - 2,402 тыс. тонн (рост на 22,7%) на сумму $3 млн 170,2 тыс. (рост в 2 раза).

Б.Рустамбеков