МИД РФ приступил к работе над поручениями по итогам саммита в Хельсинки

МИД РФ начал работать над поручениями по итогам саммита Россия США по заданным темам, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Есть много того, о чем говорил президент Российской Федерации, что взято на проработку. Проводятся соответствующие поручения, и дипломаты начинают работать по итогам этого саммита, по тем темам, которые были обозначены", - сказала М.Захарова на брифинге в среду.

Первая полномасштабная встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки.