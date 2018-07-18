Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9794 RUR   0.0271 GBR   2.2278 TRY   0.3539

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.08 Brent   72.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 26° 35° 21 Июл 25° 34° 22 Июл 24° 32°

СНГ 18.07.2018 17:52

МИД РФ приступил к работе над поручениями по итогам саммита в Хельсинки

МИД РФ начал работать над поручениями по итогам саммита Россия США по заданным темам, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Есть много того, о чем говорил президент Российской Федерации, что взято на проработку. Проводятся соответствующие поручения, и дипломаты начинают работать по итогам этого саммита, по тем темам, которые были обозначены", - сказала М.Захарова на брифинге в среду.

Первая полномасштабная встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ, ПОРУЧЕНИЯ


Похожие новости


Трамп: никто из президентов США не был жестче по отношению к России, чем я Сенатор США представил законопроект с санкциями к Nord Stream 2 Трамп заявил, что обсуждение вопросов с Россией может сохранить миллионы жизней Трамп назвал тет-а-тет с Путиным "хорошим началом для всех" Путин предлагает Трампу обсудить двусторонние отношения и "болевые точки" в мире Путин и Трамп по итогам саммита в Хельсинки выступят с устными заявлениями - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]