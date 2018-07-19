Трамп подтвердил угрозу введения новых пошлин для машин из ЕС, ответные меры готовятся

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою угрозу обложить дополнительными пошлинами экспортируемые из Евросоюза автомобили, несмотря на протесты отрасли, а также недовольство Конгресса такими заявлениями Белого дома.
ЕС, тем временем, готовит новые меры, которые может принять в том случае, если Д.Трамп не откажется от идеи введения новых пошлин для автосектора.
Коалиция зарубежных и американских автопроизводителей, а также автодилеры и производители автомобильных деталей в среду опубликовали письмо с просьбой к Д.Трампу воздержаться от введения новых тарифов, пишет газета The Wall Street Journal.
Двухпартийная группа американских конгрессменов, в которую вошли 149 человек, также призвала президента не вводить дополнительные пошлины для поставляемых в США машин.
В поддержку новых пошлин, однако, высказались представители профсоюзов автомобильной отрасли США.
Несмотря на все призывы, Д.Трамп в ходе заседания кабинета министров в среду заявил, что Евросоюз ждет "огромное возмездие", особенно отметив автомобильный сектор, если в ходе его предстоящей встречи с представителями ЕС не будет достигнуто соглашение о справедливых условиях торговли машинами.
В июне этого года Д.Трамп пообещал ввести новые пошлины по ставке 20% на импорт автомобилей из ЕС.
Вопрос тарифов для автомобильного сектора будет поднят на слушаниях в министерстве торговли США в четверг, а также станет одним из приоритетных в ходе визита главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Белый дом, намеченного на 25 июля.
Согласно данным американского Минторга, в 2017 году США импортировали легковые автомобили на общую сумму $176 млрд, грузовики - на $36 млрд и автокомпоненты на $147 млрд.
По данным источников агентства Bloomberg, Евросоюз готовит новый список товаров американского экспорта, для которых могут быть введены дополнительные пошлины в том случае, если миссия ЕС, направляющаяся в Вашингтон на следующей неделе, не сможет убедить Д.Трампа отказаться от повышения тарифов на поставки машин в США.
Источник отметил, что ЕС готовит, так называемые, балансирующие меры и будет готов принять их в случае вступления в силу повышенных пошлин для европейских автомобилей в США.
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